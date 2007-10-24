В Украине может остановится производство лекарств

В Украине в ближайшие часы может быть остановлено производство всех лекарственных препаратов. Решение об этом было принято на экстренном совещании Ассоциации фармацевтических производителей Украины.

Причиной такого решения послужило полное бездействие правительства, которое привело к системному кризису в работе отрасли, об этом УНИАН сообщил президент Ассоциации Петр БАГРИЙ.

Ассоциация фармацевтических производителей Украины также заявляет о целеустремленном захвате ведущих фармацевтических предприятий отрасли рейдерами.

По словам председателя ассоциации Петра Багрия, начиная с июля, фармацевтическая отрасль переживает достаточно тяжелые времена именно из-за целеустремленного захвата предприятий отрасли рейдерами.

В то же время, как отметила генеральный директор Борщаговского химико-фармацевтического завода Людмила Безпалько, сегодня на территории завода работники завода вынуждены работать в дневную смену, а в ночную смену охранять завод от возможных рейдерских атак.

Таким образом, по ее словам, сегодня часть всех работает, часть нет.

Она также сообщила, что завод уже направлял письма-просьбы о помощи к власти и непосредственно Президенту Виктору Ющенко, Секретарю СНБО Ивану Плющу и в Кабинет министров, однако никакой реальной реакции не получил.

По ее словам, сегодня завод не имеет возможности нанять "наемников" для того, чтобы охранять завод, они имеют возможность лишь выставить охранников.

Кроме того, по словам коммерческого директора Борщаговского химико-фармацевтического завода Евгения Совы, существует информация о том, что за рейдерским захватом завода стоит, в частности российские группировки, которые заинтересованы в украинской фармацевтической отрасли.

Также он сказал, что основная проблема на заводе заключается в том, что 12 октября судьей Соломенского районного суда города Киева было вынесено "абсурдное решение" об аресте всех простых именных акций закрытого акционерного общества Научно-производственный центр Борщаговский химико-фармацевтический завод. И в настоящий момент, по его словам, все акционеры не являются по закону акционерами.

Как сообщалось, ранее фармацевты заявили, что в Украине может быть остановлено производство всех лекарственных препаратов.

19 октября государственная исполнительная служба арестовала акции Борщаговского химико-фармацевтического завода.

Арест акций предприятия был произведен по иску бывшего сотрудника предприятия Сергея Тишаева, заявившего о нарушении его приоритетного права на выкуп акций БХФЗ. Руководство предприятия уже заявило, что намерено оспорить это решение в суде.