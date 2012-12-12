СМИ: Каждый третий украинец верит в «конец света» Сохранить Согласно исследованию, треть жителей Украины всерьез опасаются конца света.

Об этом сегодня пишет Комсомольская правда в Украине, ссылаясь на результаты исследования, проведенного компанией Research & Branding.

Согласно его данным, о возможном конце света задумывается каждый третий украинец, причем женщин подобные мысли посещают чаще, чем мужчин (35% против 29% соответственно). Оказалось, что сельские жители (40%) верят в возможность конца света больше горожан (29%), а жители Западной Украины (44%) - вдвое чаще жителей юго-востока (24%). Под "концом света" украинцы чаще всего понимают глобальные изменения на планете или полное исчезновение Земли. Каждый шестой опрошенный уверен, что апокалипсис означает гибель всего живого на Земле. Каждый седьмой считает, что погибнет только человечество.

Каждый 12-й убежден, что как раз человек как вид останется, а вот цивилизация прекратит свое существование. Из наиболее вероятных причин, которые таки приведут планету к концу света, каждый четвертый украинец называет глобальные техногенные катастрофы, вызванные хозяйственной деятельностью человека. Еще 24% уверены, что людей погубит катастрофа внеземного происхождения: падение астероида, метеоритный дождь или высокая солнечная активность.