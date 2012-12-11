Ради кого затеян скандал вокруг ОХМАТДЕТа?

Коллектив Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ» поддерживает генерального директора ОХМАТДЕТа Юрия Гладуша.

Об этом заявил Ю.Гладуш сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В первый же день, когда стало известно, об увольнении, коллектив ОХМАТДЕТа собрал тысячу подписей в поддержку. Коллектив доверил мне отстоять больницу и формат ее работы. Поэтому я обратился к Президенту Украины, к Премьер-министру, к народным депутатам, к Генеральному прокурору. Я и мои заместители ходим на работу выполняем свом обязанности. Мы не можем уйти и повесить замок. Наше учреждение работает круглосуточно. Наши дети требуют помощи круглосуточно», - сказал Ю.Гладуш.

Он подчеркнул, что в ОХМАТДЕТе спасают очень тяжелых больных, которые требуют координации и лечения целого ряда специалистов, мультидисциплинарной команды.

«Это дети с тяжелыми формами СПИДа, онкогематологических, токсикологических заболеваний. Они требуют одновременно лечения многих врачей. Этих специалистов нужно скоординировать, их работу, принимать тактические и стратегические вопросы по их лечению. Именно этим занимается администрация, именно это записано в функциональных обязанностях генерального директора и заместителей гендиректора», - подчеркнул Ю.Гладуш.

Ю.Гладуш также подчеркнул, что вопрос не в генеральном директоре и не его заместителях. «Что касается меня я сейчас готов уйти из больницы. Я неплохой врач и найду себе работу, готовы уйти мои заместители. Я хочу знать на наше место. Мне хотелось бы увидеть это тайное лицо о котором спрашивают журналисты. Мы должны знать того человека, ради которого это все затеяно… Когда убирают одних, ставят других, те они уже ждут», - сказал Ю.Гладуш.

Он опровергнул информацию заместителя министра здравоохранения Александра Толстанова о том, что якобы Ю.Гладуш получил выговор «за серьезные нарушения в лечебно-диагностической отрасли».

«Мне не знаком никакой выговор. Можете поинтересоватся в отделе кадров ОХМАТДЕТа – у меня нет никакого выговора», - сказал Ю.Гладуш.

