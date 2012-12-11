Интернет-порталу «Сиротству – нет!» - 3 года

Портал национального усыновления «Sirotstvy.net», созданный благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» при поддержке футбольного клуба «Шахтер», ВГО «Магнолия» и Министерства социальной политики отмечает свое трехлетие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Р.Ахметова, за это время 4384 детей были устроены в семьи. При этом, в текущем году 126 детей с особыми потребностями нашли свои новых родителей, 48 – усыновлены украинцами.

Портал «Sirotstvy.net» - это площадка для общения усыновителей, приемных родителей, опекунов с профильными специалистами, юристами и психологами. За три года работы свыше 10 тыс. людей получили ответы через он-лайн консультацию, а также по горячей телефонной линии. А 94 семьи открыто рассказали, как нашли своих дочек и сыночков на портале «Sirotstvy.net».

В настоящее время на портале размещено 14 091 анкета детей – сирот и детей лишенных родительской опеки.

«Сегодня мы видим огромный интерес к порталу, - говорит руководитель программ и проектов «Развитие семейных форм воспитания» благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касьянова. – Я благодарю всех друзей портала и, надеюсь, что мы вместе сможем помочь найти многим детям хорошие любящие семьи».

Справка:

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Дополнительная информация на сайте www.fdu.org.ua