Приказ по ОХМАТДЕТу нарушает законодательство

Председатель Наблюдательно совета ОХМАТДЕТа Николай Талайчук называет приказ о реорганизации Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ» неправомерным.

Как заявил Н.Талайчук сегодня на пресс-конференции в Киеве, приказ №258 (относительно изменений в ОХМАТДЕТе) на сайте Министерства здравоохранения датирован 12 апрелем 2012 годом.

«Никакого отношения к тому, что там написано сегодня нет. Нумерация приказов в МОзе на ноябрь – от №№950-966. Возможно тот документ, который привезли в ОХМАТДЕТ, вовсе и не документ, возможно, это просто чья-то уловка – пройдет или не пройдет. Почему приказ № 258 в документе датирован 28 ноября, а на самом деле в МОЗе – 12 апреля? Это надо проверить», - сказал Н.Талайчук.

Он подчеркнул, что больницу обезглавливают в очень тяжелый момент, когда идет реконструкция и строительство.

Н.Талайчук выказал надежду, что завтра на заседании Кабинета министра будет рассмотрен вопрос о неправомерности приказа Минздрава.

«Этот произвол произошел из-за некоторых амбиций руководителей МОЗа. В данном случае на них должна быть реакция соответствующая. Если приказ является недействительным – это даже является уголовным делом», - считает Н.Талайчук.

По мнению генерального директора ОХМАТДЕТа Юрия Гладуша, приказ Минздрава о смене всего руководства ОХМАТДЕТа – "можна охарактеризовать как «отнять и поделить».

«Реорганизация – это не убрать одних и поставить своих. У ОХМАТДЕТа был изъят устав. Это тот основной документ на основании которого работает любое учреждение. Объяснений с какой целью изымается устав не было, никто об этом не знал в больнице, и как мне известно, в Минздраве тоже. Знали об этом несколько человек – люди особо приближенные к руководителю Минздрава. В течении двух недель больница работала незаконно – без устава. А через две недели нам привезли новый устав, с новым приказом», - рассказал Ю.Гладуш.

Он подчеркнул, что в новом уставе были уничтожены важнейшие рабочие органы.

«Там нет такого понятия, как медицинский совет, который определяет стратегию медицинского развития, даже понятия там нет такого, хотя должна быть формулировка и его полномочия, совет медицинских сестер, наблюдательный совет, который должен быть в больнице согласно положению статуса национального. В уставе нет ни одного слова, что же больница должна в связи с тем, что правительство вкладывает 2 миллиарда (в строительство нового корпуса). Раз оно вкладывает значит правительство хочет чего-то кардинально нового, современного. Уровень нового устава – это уровень районного коммунального медицинского учреждения», - отметил.

Также, отметил Ю.Гладуш, в новом уставе ликвидирован институт генерального директора и семи его заместителей, а детская больница работает сейчас в очень тяжелых условиях.

«Это резонансное дело. Методы, которыми пользуются по отношению к ОХМАТДЕТу, нарушают законодательство в целом», - считает Ю.Гладуш.

По его словам, заместитель министра который сам подписал и утвердил новый устав ОХМАТДЕТа, он же и подписал приказ о реорганизациии учреждения.

«Я думаю, что заместитель министра никогда не уполномочен решать такие вопросы, скоре всего он получил конкретные указания, что он должен делать. Почему это делает Богатырева? Мне это сказать очень трудно. Очень трудно мне сказать, почему она выступала с предложениями вообще ОХМАТДЕТ, как таковой, уничтожить. Это был 2008 год. Секретарь Совета безопасности выступила с предложениями объединить ОХМАТДЕТ и ПАГом в единую структуру неясного происхождения. Мне трудно объяснить действия человека. Я не понимаю, чем это может улучшить оказание медицинской помощи детям, не пониманию, как это может содействовать выздоровлению детей, которые нуждаются в высокотехнологическом лечении», - отметил Ю.Гладуш.