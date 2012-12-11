Из-за непогоды в Украине обесточен 191 населенный пункт
08:53, 11 декабря 2012Страна
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В четырех областях
Сегодня ночью из-за непогоды (порывы ветра, дождь, мокрый снег и гололед) сработали системы защиты линий электропередач и произошло обесточивание 191 населенного пункта в 4 областях Украины.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в Киевской области обесточены 152 населенных пункта, в Винницкой – 31, в Черниговской – 5, в Волынской – 3.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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