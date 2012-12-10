Минздрав уволил гендиректора «Охматдета» и его заместителей

Министерство здравоохранения уволило генерального директора Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и семерых его заместителей .

Об этом "Украинской правде" заявил сам уволенный гендиректор Юрий Гладуш.

По его словам, это произошло в прошлую среду, 5 декабря, когда он находился на больничном.

"Я был на больничном. Сегодня первый день вышел на работу и получил этот приказ. В среду, как говорят, как гром средь ясного дня, к нам приехал заместитель министра здравоохранения Толстанов и привез этот приказ и новый устав. Старый устав, который у нас был, они у нас изъяли, две недели мы работали без устава...", – рассказал Ю.Гладуш.

По его словам, в приказе сказано, что и.о. главного врача назначен один из его заместителей.

Кроме того, согласно новому уставу, который не был согласован с руководством больницы, вообще ликвидирован институт генерального директора.

"На каких основаниях сегодня работаем, я и мои заместители, мы не понимаем. Сейчас я и мои заместители работаем, но абсолютно никакой ответственности не несем. Это консерваторию можно закрыть на ключ и временно на месяц уйти, а у нас ежедневно 620 детей в больнице находится! И это в основном тяжелобольные дети", – возмутился Ю.Гладуш.

Он сказал, что не понимает, в связи с чем и на каком основании Минздрав принял такое решение.

"Мы – живые люди, работаем в рамках законодательства, никто из нас ни в чем себя не скомпрометировал! У меня биография и репутация – кристальные, можете проверить. Я никогда не имел отношения ни к бизнесу, ни к бандитам, ни к кому! Сделали бы какие-то замечания, сказали бы, что я плохо работаю!", – заявил Ю.Гладуш.

Кроме того, по его словам, новым уставом упрощается процедура разделения, слияния и ликвидации "Охматдета".

"Этим новым уставом отменяется медицинский совет – это все заведующие отделениями, начмеды, которые решают все важные вопросы. Совета медицинских сестер тоже в новом уставе нет! Наблюдательного совета больницы тоже нет! Вместо этого, в соответствии с новым уставом, Минздрав полностью распоряжается нашим имуществом, может нас реорганизовать и ликвидировать. Но мы же национальное учреждение, сформированное указом Президента", – сказал Ю.Гладуш.

"Строится новый корпус, так он для государства строится или не для государства? Его можно ликвидировать и сказать, что это частная фирма, что ли?", – добавил он.

"Это рейдерский захват! Я так понимаю, что это государственное имущество кто-то хочет использовать!", – возмутился также Ю.Гладуш.

На вопрос, кто, по его мнению, стоит за таким решением, он ответил: "У меня есть абсолютная уверенность, кто за этим стоит. За этим стоит человек, который никогда не останавливается на полдороге. Этот человек всегда добивается своего".

При этом он показал на подпись главы Минздрава Раисы Богатыревой под одним из документов.

На уточнение корреспондента, имеет ли он в виду именно Р.Богатыреву, Ю.Гладуш ответил: "Конечно! К нам приезжал заместитель министра Толстанов, который подписал приказ, устав и его утвердил. Вообще-то предложения даем мы, но мы их не давали. Если такой послушный заместитель министра, который все подписал, я могу лишь догадываться. Наверное, он не от вахтерки получил указание", – сказал Ю.Гладуш.

Он заявил, что подал иск в Окружной административный суд с просьбой отменить приказ Минздрава и новый устав.

Кроме того, Ю.Гладуш написал открытое письмо на имя Президента, а в Минздрав написал письмо о том, что он приступил к выполнению своих обязанностей после выхода с больничного.

Коллектив "Охматдета" также обратился к премьеру и Президенту с открытыми письмами с просьбой отменить решение Минздрава. Под ними стоит почти тысяча подписей сотрудников.

life.pravda.com.ua