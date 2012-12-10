Компанию «Сандора» оштрафовали за неправдивую информацию

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины оштрафовала на 3 млн грн производителя соков и нектаров, компанию «Сандора» (с. Николаевское, Николаевская обл.), за распространение неправдивой информации о товаре. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В частности, на упаковках соковой продукции торговых марок «Сандора», «Сандора Мультиактив» и «Сандора Микс» отмечается: «Утверждено Министерством здравоохранения Украины».

Расследование комитета показало, что такое утверждение размещено без должных оснований и соответствующих документов, принятых Минздравом.

По данным АМКУ, компания также указала ложные сведения на упаковках гранатового и мультивитаминного нектаров «Сандора», а именно: «800 г гранатов ≈ 1 л гранатового нектара» и «1 кг экзотических фруктов ≈ 1 л мультивитаминного нектара» соответственно.

На самом деле, для изготовления 1 л гранатового и мультивитаминного нектаров используется значительно меньшее количество свежих фруктов. Следовательно, такая информация не соответствует действительности, отметили в АМКУ.

При определении размера штрафа учтено, что нарушение совершено впервые и то, что общество способствовало рассмотрению дела.

Временная административная коллегия обязала компанию прекратить нарушение, а также провести инвентаризацию остатков спорных упаковок и утилизировать их.

Справка УНИАН. ООО «Сандора» является одним из крупнейших производителей соковой продукции в Украине и входит в корпорацию PepsiCo.

Производственные мощности компании включают завод по переработке фруктов, овощей и производству соков (Николаевская обл.), завод по производству соков (Николаевская обл.) и два завода по переработке фруктов и овощей (Херсонская обл.).

Портфель торговых марок компании «Сандора» состоит из соковых брендов («Сандора», «Сандорик», «Дар», «Садочок», «Николаевский соковый завод»), соковых напитков SANDAY, холодных чаев Lipton Ice Tea и Sanday Ice Tea, газированных напитков Pepsi, 7 UР, «ФруТонус», двух брендов вина («Золота Ольвія» и «Святкова Колекція»), энергетического напитка Adrenaline Rush и чипсов Lay’s.