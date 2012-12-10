Синоптики обещают постепенное прекращение осадков с 13 декабря

В Украине с 13 декабря ожидается прекращение осадков, однако температура воздуха снизится.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

«13-15 декабря постепенное ослабление и прекращение осадков и явлений, снижение температуры воздуха на 3-10°», - говорится в сообщении.

Также в Гидрометцентре напоминают, что до этого времени, 11-12 декабря, на большей части территории страны сохранятся сложные погодные условия.

В частности, ожидается снег и мокрый снег (на юге, в центральных и восточных областях с дождем), местами сильные осадки (в северных, большинстве центральных областей сильный мокрый снег), налипание мокрого снега, метели, гололед, 11 декабря на Левобережье и в Крыму, 12 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, 11 декабря до 24 м/с; в акватории Азовского моря усиление скорости ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм.