Минздрав запретил рекламировать обезболивающие и лекарства от простуды

С сегодняшнего дня в Украине запрещено рекламировать лекарства из перечня Министерства здравоохранения.

Соответствующий приказ Минздрава вступил в силу в понедельник, 10 декабря. В указанном списке содержится всего 326 лекарственных препаратов. Среди них - обезболивающие, популярные лекарства от простуды и даже от ожирения.

К принятию таких мер МОЗ побудило то, что все чаще в выборе таблеток люди пользуются советами маркетологов, а не врачей.

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