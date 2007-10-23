До конца следующего года Киев обеспечат хосписами

До конца следующего года Киев планируется обеспечить хосписами на треть от необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам сегодня заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, на сегодня потребность Киева составляет 300 коек в отделениях хосписа, в то же время, сейчас в городе работает два хосписа на 45 коек.

В декабре этого года запланировано открытие нового хосписа на территории онкологической больницы на улице Верховинной, 3. Это учреждение рассчитано на 25 пациентов. На протяжении следующего года при трех районах столицы будут открыты отдельные отделения хосписов на 30 мест каждое и еще одно отделение сестринского ухода на территории психоневрологической больницы на Куреневке.

Как отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, в связи с тем, что потребность в таких отделениях по уходу за пожилыми людьми и неизлечимо больными не может откладываться на длительное время, принято решение не строить новые здания под эти учреждения, а размещать хосписы в отделениях уже существующих медицинских учреждений, проводя там соответствующую реконструкцию.

«То есть, до конца следующего года 100 таких хосписных коек мы обеспечим, и нам не надо будет это строить. Мы сделаем это на территории существующих больниц, но это будет отдельный вход или отдельное здание», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Кроме того, она сообщила, что в каждом районе Киева планируется открыть центры социальной адаптации для инвалидов. На сегодня такой центр уже работает в Соломенском районе. По информации заместителя мэра, в этом районе насчитывается 93 детей, больных ДЦП. При действующем центре есть автобус, который собирает больных детей и доставляет их в центр, где действует дневной стационар. С детьми там работают специалисты, в том числе психологи. И пока ребенок, по словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, находится в этом учреждении, его родители могут ходить на работу.

«И мы хотим такое внедрить по всему городу, и мы проводим такую работу», - отметила она.