Сырые суши заражают опасными круглыми паразитами

Употребление традиционной японской еды может привести к заражению опасной личинкой, вызывающей судороги, диарею, рвоту и кишечные расстройства. Anisakiasis (круглый червь) - человеческая паразитная инфекция, возникающая в сырых или недоваренных дарах моря содержащих личинки anisakis. И никто не сможет поручиться, что в аппетитное, но сырое суши не содержит этих паразитов. Когда личинки попадают в организм, они присоединяются к тканям желудка и кишечника, провоцируя внезапную брюшную боль, тошноту и диарею.

Японские исследователи из больницы Haibara рассмотрели два случая кишечного anisakiasis, представляющего опасность для тонкой кишки. В каждом случае оба пациента, в возрасте 64 и 70 лет, были срочно отправлены на обследование с внезапной болью в животе и симптомами пищевого отравления. Больные двумя днями ранее ели сашими, содержащие сырые сардины. Наличие anisakiasis можно легко подтвердить эндоскопией, однако маленький кишечный anisakiasis трудно диагностировать. Обоим пациентам были сделаны брюшные рентгены, но только благодаря томографии доктора получили высококачественные изображения тонкой кишки и нашли, что её блокировка была вызвана присутствием личинок anisakis.

Медики предупреждают, что поскольку признаки anisakiasis схожи с другими желудочно-кишечными болезнями, инфекция может потенциально неправильно определяться как аппендицит, перитонит или язва желудка. По словам доктора Масахиро Матсушита, anisakiasis надо анализировать в отличительной черте маленькой кишечной преграды. На данном этапе эксперты здравоохранения планируют всерьёз рассмотреть вопрос потенциальной опасности употребления сырой рыбы.

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