Кальян объявят вне закона
Среди молодежи массовое привыкание
Курение кальяна становится глобальной эпидемией, констатируют представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает агентство Медицинской информации. Специалисты утверждают, что такой способ курения вовсе не является безопасной формой использования табака и может вызвать опасное привыкание. Неправильные представления о вреде традиционного восточного табака привели к его широкому распространению в последнее десятилетие, в особенности среди молодежи.
Эксперты говорят, что кальян ничуть не лучше для вашего здоровья, чем обычные сигареты. Дым, который появляется при употреблении кальяна, содержит многочисленные яды и опасные угарные газы, которые могут стать причиной рака легких и болезней сердца. Пребывание в обществе курильщиков кальяна в течение продолжительного времени представляет для некурящего человека такую же опасность, как и курение сигарет, будучи сопряжено со всеми последствиями пассивного курения. При этом стоит иметь в виду, что дым при курении через кальян все-таки фильтруется, а пассивный курильщик вдыхает его без всякого очищения. Особенно опасно нахождение в обществе курильщиков кальяна для детей и беременных женщин. Опасность увеличивают помимо дыма от трубки также продукты сгорания табака, в том числе окись углерода и азота.
Опасности курения кальяна не ограничиваются только никотином. Вдыхание табачного дыма в таком большом количестве означает одновременно попадание в организм угарного газа, солей тяжелых металлов, канцерогенных и прочих химических элементов в количестве, наносящем вред организму. Вода не удерживает в полной мере всю «дымовую химию». Не является панацеей и кальян, оснащенный мундштуком с фильтром из активированного угля или наполненный хлопком.
В связи с этим медики предупреждают, что, кроме вредных веществ, содержащихся в дыме, курильщики кальяна подвержены еще и другим рискам, таким как гепатит и туберкулез, и поэтому призывают любителей этой экзотической забавы использовать одноразовые мундштуки.