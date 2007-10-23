Наибольшее количество больных ожирением среди бедных

Выводы ученых из 63-х стран мира далеко неутешительны. Исследование показало, что 40% мужчин и 30% женщин сегодня имеют избыточный вес. К тому же 24% мужчин и 27% представительниц прекрасного пола мучаются от ожирения.

Таким образом, практически во всех странах мира наблюдается настораживающая тенденция. Выводы ученых были сделаны на основе обследования около 170 тыс. человек, возраст которых колеблется от 18 до 80 лет. Полученные данные дают все основания полагать, что мир охватила эпидемия ожирения и она имеет гигантские масштабы. Об этом сообщает Washington Profile.

К тому же ни для кого не секрет, что лишний вес приводит к многим заболеваниям. В частности к нарушению нормальной функции сердечно-сосудистой системы, может возникнуть сахарный диабет второго типа. И это не весь список. Избыток веса увеличивает риск возникновения патологий беременности в 2 раза, рака толстой кишки в 2 раза, рака матки в 5 раз, подагры в 3 раза и желчнокаменной болезни в 2 раза.

Мужчины, у которых размер талии увеличился на 14 см, на 35% повышают риск приобрести заболевание сердечно-сосудистой системы. У женщин, чья талия стала шире на 15 см, шанс получить подобную болезнь увеличивается на 40%. Такое исследование было проведено институтом INSERM. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Circulation: Journal of the American Heart Association.

Стоит отметить, что ожирению подвержены все социальные слои населения. Так тучными могут стать семьи с небольшим достатком, поскольку их питание далеко от идеала. Большое количество хлеба, картофеля и дешевых жиров приводит к ожирению. Люди, чей достаток выше среднего полнеют от большого количества сладкого. К тому же свою лепту вносит жирное мясо, рыба и большое количество различных копченостей.

Также ученые отмечают, что на сегодняшний день каждый 20-й человек имеет лишний вес и страдает от сопутствующих заболеваний. Так называемая эпидемия ожирения начала прогрессировать сразу же после окончания Второй мировой войны.

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