Подогрев сидений способствует мужскому бесплодию

Мужчинам строго противопоказано пользоваться в машине функцией подогрева сидения. Об этом заявил немецкий врач-уролог Херберт Шперлинг. Исследователь в ходе эксперимента смог сделать выводы, что кресла с подогревом отрицательно влияют на половую систему мужчин. "Сиденья с подогревом даже более опасны для мужчин, чем слишком плотно облегающие брюки", – рассказал Херберт Шперлинг.

Ученый легко смог объяснить, в чем же заключается вред от теплых кресел машины. Оказывается, что нагревательные элементы действуют не только на ягодичные мышц, но и на половые органы, при этом повышая их нормальную температуру. Для половых желез мужчины оптимальной температурой считается 34-35,5 градуса. Однако, когда представитель сильного пола долго сидит на сидении с подогревом, то температура половых органов может достичь отметки в 38 градусов. А это очень опасно для сперматозоидов, большинство которых становится недееспособными. Таким образом, шансы зачать ребенка очень сильно понижаются. Немецкий ученый советует как можно реже пользоваться в машине функцией подогрева. Кстати, женскому организму такие теплые сидения не приносят абсолютно никакого вреда.

Стоит отметить, что впервые применили функцию подогрева сидений в машинах специалисты компании СААБ для автомобильных салонов, обтянутых кожей. Такое удобство было придумано специально для европейцев, не желавший зимой садиться на холодное кресло. Ведь не подогретое сидение, по их мнению, может привести к болезни мочеполовой системы или к остеохондрозу. К тому же, в некоторых иностранных медицинских страховых компаниях отсутствие подогреваемых сидений или коврика для подогрева являются поводом уменьшения выплат в страховом случае.

Само же нагревательное устройство сидения довольно просто. Конструкция состоит из элемента, способного повышать температуру. Этот нагревательный аппарат просто вшивают в тканевую оболочку. Далее он питается от бортовой сети машины. Как правило, верхний слой нагревателя состоит из мягкого гибкого материала. Кроме того, любителям тепла помимо такого подогревателя можно установить еще один дополнительный, который сделают в любой мастерской. Это так называемый накладной обогреватель, который устанавливается поверх сидений и подключается к гнезду прикуривателя.

На сегодняшний день в каждом салоне можно установить функция подогрева сидений. Однако, спешить не стоит. Даже если в вашем авто нет кожаного салона, не расстраивайтесь. Ведь спустя несколько минут поездки тканевые кресла сами нагреются от тепла водителя.

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