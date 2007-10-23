Стойка на голове улучшает процесс мышления

Группа ученых провела исследование и пришла к выводу, что стояние на голове улучшает процесс мышления и помогает думать, так как прилив крови к головному мозгу может влиять на процесс передачи сигналов нервными клетками от одной части тела другой.

Поклонники китайской медицины и йоги давно утверждают, что стояние на голове способно развивать память и улучшать реакцию, так как вместе с кровью в мозг поступает кислород, пишет The Daily Mail.

Однако данная теория нуждается в подтверждении, уверены ученые из Массачусетского технологического института. Они сомневаются в том, что кровь может влиять на работу нервных клеток и регулировать потоки информации в головном мозге.

Другие исследования показывают, что изменение кровотока влияет на активность соседних нейронов, изменяя процесс передачи сигналов от одного к другому. Теорию подтверждают данные, которые были получены в результате сканирования головного мозга. И если эта теория верна, то в дальнейшем она может быть использована для лечения таких заболеваний головного мозга, как болезнь Альцгеймера, шизофрения и эпилепсия.

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