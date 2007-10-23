Лекарства от простуды детям до 6 лет не давайте

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США обнародовало результаты экспертизы по использованию противопростудных средств для лечения детей - специалисты рекомендуют не давать детям таких препаратов в виду их неэффективности и наличия побочных эффектов.

Согласно данным проведенной экспертизы, детям младше 6 лет не следует давать препараты, в которых содержатся активные вещества из противоотечных, отхаркивающих, антигистаминных и противокашлевых групп.

И если ранее медики обсуждали только осложнения подобной терапии, то последние данные свидетельствуют еще и о неэффективности подобного лечения у детей младше 6 лет.

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