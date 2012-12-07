ФК «Шахтер» заключил партнерский контракт с компанией Herbalife

Футбольный клуб «Шахтер» заключил партнерский контракт с компанией Herbalife, рассчитанный на два года.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное подписание соглашения состоялось сегодня, 7 декабря, сумма контракта не разглашается.

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин сообщил на пресс-конференции журналистам, что в рамках сотрудничества Herbalife станет официальным партнером по питанию игроков ФК «Шахтер».

По его словам, предлагаемое питание будет предварительно согласовываться с главным тренером клуба Мирчей Луческу и руководителем медицинской службы клуба Артуром Глущенко. Употреблять те или иные продукты игроки будут с их согласия и под контролем.

В рамках контракта планируется серия рекламных активностей: наличие баннеров на домашнем стадионе «горняков» «Донбасс Арене» во время футбольных матчей, размещение логотипа Herbalife на официальном сайте футбольного клуба и всей полиграфической продукции, а также реклама на наружных носителях. Компания Herbalife получает права на проведения промо-кампаний на территории домашнего стадиона ФК «Шахтер», использование изображений игроков основного состава команды, проведение фото- и видеосъемок футболистов и врача команды, участие некоторых игроков во внутренних мероприятиях компании.

По словам С.Палкина, подписание соглашения с Herbalife, - «это важный шаг для ФК «Шахтер». Он напомнил, что у Herbalife уже подписаны аналогичные контракты с такими известными футбольными командами, как «Барселона», «Спартак», «Лос-Анджелес Гэлэкси».

Присутствовавший на пресс-конференции начальник медицинской службы ФК «Шахтер» Артур Глущенко подчеркнул, что данная компания предоставляет всю сопроводительную документацию на свои продукты, в том числе и антидопинговые сертификаты.

Справка УНИАН. ФК «Шахтар» — украинский футбольный клуб из города Донецк. Основан в 1936 году.

Президент футбольного клуба «Шахтёр» — Ринат Ахметов (с 11 октября 1996 года). Вице-президент — Борис Колесников. Генеральный директор — Сергей Палкин. Главный тренер — Мирча Луческу. Выступает в Премьер-Лиге Украины. Одна из четырех команд, ни разу не покидавших высшую лигу чемпионата Украины с момента её основания. Клуб выступает на «Донбасс-Арене», открытой в августе 2009 года.

Herbalife — международная корпорация, осуществляющая деятельность в индустрии здорового образа жизни. С 1980 года разрабатывает и реализует методом прямых продаж широкий спектр продуктов для сбалансированного питания, контроля веса и персонального ухода. Продукция распространяется более чем в 80 странах мира, включая Россию и страны СНГ, через сеть независимых дистрибьюторов. Акции Herbalife котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: HLF). Объем розничных продаж в 2011 году превысил 5,4 млрд. долларов США.