Как убедить курильщиков бросить вредную привычку

Исполняющий обязанности премьер-министра Николай Азаров считает необходимым убеждать курильщиков бросить эту привычку.

Такое мнение он высказал в ходе общения в Facebook в ответ на благодарность одного из респондентов за принятие закона о полном запрете курения в общественных местах.

"Я с Вами солидарен. И давайте вместе убеждать курильщиков бросить курить", - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 16 декабря, согласно принятому 24 мая Закону «О внесении изменений в некоторые законы относительно совершенствования отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий», будет запрещено курение во всех общественных местах.

В частности, законом запрещается курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов в лифтах и таксофонах; в помещениях и на территории заведений здравоохранения; в помещениях и на территории учебных заведений; на детских площадках; в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта; в подъездах жилых домов; в подземных переходах; в транспорте общего пользования, который используется для перевозки пассажиров; в помещениях заведений ресторанного хозяйства; в помещениях объектов культурного назначения; в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений; на стационарно оборудованных остановках маршрутных транспортных средств.

Запрещается, кроме специально отведенных для этого мест, курение табачных изделий в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан; в помещениях общежитий; в аэропортах и на вокзалах.

Владелец, уполномоченные им лица или арендаторы соответствующих сооружений или отдельных помещений обязаны отвести специальные места для курения, суммарная площадь которых не должна превышать 10% общей площади соответствующего сооружения или помещения, оборудованные вытяжной вентиляцией или другими средствами для удаления табачного дыма.

Штраф для владельцев заведений, в случае нарушения запрета курения, составит от одной до десяти тысяч гривен.