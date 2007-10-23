В России от отравления грибами умерла целая семья

Пять человек – членов одной семьи, в том числе трое детей, - погибли, отравившись грибами в городе Кирсанове Тамбовской области. Об этом сегодня сообщила ведущий специалист-эксперт областного управления Роспотребнадзора Евгения Моргулис.

"Местные жители: 37-летняя женщина и ее дети – 20-летняя дочь и трое сыновей пяти, восьми и 14 лет – 13 октября собирали грибы в пригородном лесу. Все пятеро ели эти грибы. На следующий день у всех пострадавших появились симптомы отравления, в тяжелом состоянии они были госпитализированы, но, несмотря на проведение дезинтоксикационной терапии, спасти никого не удалось. Последний из пострадавших скончался 22 октября", - сказала представительница Роспотребнадзора.

По ее словам, пострадавшие рассказали, что видовая принадлежность грибов была им неизвестна, тем не менее, они решили употребить эти грибы в пищу, предварительно их отварив.

"Скорее всего, они съели бледные поганки, приняв их за съедобные грибы", - сказала Моргулис.

Mignews