ЕС создаст «черный список» пестицидов

Eвропарламент готовится рассмотреть перспективы ужесточения действующих директив по защите здоровья европейцев от вредного воздействия пестицидов, сообщает "EuroNews".

Действующее законодательство датируется 1991 годом, экологи и медики считают его устаревшим.

Толчком к общеевропейской полемике послужила массовая гибель пчел во Франции - стране, являющейся самым крупным в EС потребителем пестицидов. Парламент собирается рекомендовать пересмотреть поштучно все используемые в Европейском Союзе (ЕС) пестициды, вынеся в "черный список" наиболее токсичные из них.

Депутаты поставили целью сократить применение пестицидов в EС на четверть в течение пяти лет и на половину - в течение десятилетия. В числе нововведений - запрет на использование пестицидов в общественных парках.

Пестициды представляют собой химические вещества, используемые для борьбы с вредными организмами. Большая часть пестицидов - это яды, отравляющие организмы-мишени, но к ним относят также стерилизаторы (вещества, вызывающие бесплодие) и ингибиторы роста. Пестициды применяются главным образом в сельском хозяйстве, хотя их используют также для защиты запасов продовольствия, древесины и других природных продуктов.

"24"