Осторожно, гололедица!

ГАИ призывает водителей быть осторожными во время гололедицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, «многие водители, к сожалению, не осознают особенностей управления автомобилем на скользкой дороге. Когда шины попадают на гололедицу, их сцепление с дорогой сразу снижается в 4-5 раз, что, в свою очередь, в несколько раз увеличивает тормозной путь транспортных средств. А это значит, что быстрая остановка автомобиля просто невозможна. Такие дорожные условия требуют от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности и безукоризненного соблюдения Правил дорожного движения».

Поэтому Госавтоинспекция дает несколько рекомендаций для водителей в условиях гололедицы и снежного наката.

В частности, ГАИ рекомендует на скользкой дороге не тормозить резко, потому что это приводит к блокировке колес и увеличения тормозного пути, а чаще всего к потере управляемости.

При движении на мостах и эстакадах водителям необходимо быть особенно внимательными, потому что ледяной слой на этих участках появляется раньше, а исчезает позже.

На скользкой дороге лучше избегать резких маневрирований и обгонов. При движении на подъем следует выбирать такую передачу, чтобы не приходилось переключаться до полного завершения подъема. Во время спуска не нужно нажимать на педаль сцепления, при управлении на скорости необходимо плавно тормозить.

Также в ГАИ призывают водителей помнить о пешеходах: «Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть. Поэтому старайтесь не испугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений», снижайте скорость до минимума».