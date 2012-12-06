Трансплантология в Украине дошла до точки невозврата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили участники круглого стола «Вопросы развития и реформирования трансплантационной службы Украины».

По словам главного врача Киевского центра трансплантации костного мозга, главного внештатного специалиста Главного управления здравоохранения по трансплантологии Виктора Хоменко, трансплантация органов в лечебных заведениях Киева вообще не развивается.

«Мы дошли до той точки невозврата, когда не будет уже что развивать и реформировать. Мы очень обеспокоены. В столице функционирует 11 лечебных заведений, деятельность которых связана с разного вида трансплантацией, в частности, трансплантацией костного мозга, ткани при ожоговых поражениях, и развивалась до этого года трансплантация роговицы и склеры при поражениях глаз. Трупная трансплантология вообще не развивается», - сказал В.Хоменко, подчеркнув, что проблемы этой области должны развязываться комплексно и системно.

«Здесь возникает норма понятия «презумпции согласия/несогласия», разницы между ними никакой, при условия, если выполняется закон... Больные из Украины, которые нуждаются в трансплантации, едут на лечение за границу, вывозят миллионы денег, в частности и государственных. Таким образом мы инвестируем в специалистов других государств, вкладывая деньги в их развитие и развитие тех государств, куда пациенты едут. В то же время в Украине нет реактивов, расходных материалов, медикаментов», - отметил В.Хоменко.

В частности, Киевский центр сердца вместо 150 миллионов гривен на расходные материалы получил 4,8 млн. грн, отмечали участники круглого стола.

Директор Киевской городской клинической больницы «Киевский городской центр сердца», главный внештатный специалист Главного управления здравоохранения по хирургии сердца и магистральных сосудов Борис Тодуров отметил, что "30% украинцев ментально готовы дать согласие на посмертный забор своих органов".

В то же время, подчеркнул врач, ежегодно в Украине из-за сердечно-сосудистых болезней умирает 400 тысяч человек, значительную часть таких больных можно было бы спасти благодаря трансплантации сердца.

Как сообщал УНИАН, в Верховную Раду была подана концепция развития службы трансплантации органов, которую разработала рабочая группа специалистов-трансплантологов региональных центров трансплантации.

По словам директора Координационного центра трансплантации органов, тканей и клеток Министерства здравоохранения Руслана Салютина, в концепции выписана норма «презумпции согласия/несогласия», позволяющая использовать органы украинцев после их смерти, если они не написали отказа от этого при жизни.