Только один из четырех больных с почечной недостаточностью получает гемодиализ, трое умирают

Сегодня в Украине только один из четырех больных с почечной недостаточностью имеет возможность получать гемодиализ, трое умирают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор клинической больницы «Киевский городской центр сердца», главный внештатный специалист Главного управления здравоохранения по хирургии сердца и магистральных сосудов Борис Тодуров в ходе круглого стола «Вопросы развития и реформирования трансплантационной службы Украины».

«Умирают не старые бабушки-дедушки, молодые люди. Очень часто это дети... Гемодиализ обходится человеку в 120 тысяч гривен в год из наших с вами зарплат (после трансплантации почки больному нужно около 40-60 тысяч гривен). Диализное оборудование закупается на сотни миллионов. Это очень большие деньги, и мы платим за это», - сказал Б.Тодуров.

По его словам, пациентов, которые нуждаются в диализе, в Украине десятки тысяч. «Мы платим из своего кармана за этих людей, которые не могут стать полноценными людьми. Человек, который находится на диализе, не имеет возможности полноценно жить. Он живет в отравленном теле, с постоянно высоким уровнем креатинина и мочевины. Это пытки для человека. Организм отравляет сам себя. И когда человек не может получить своевременный диализ, это катастрофа, смерть. И не сделать такому человеку трансплантацию почки, не избавить от этого - это грех», - убежден медик.

Он отметил, что после трансплантации почки люди живут 10-15 лет. «Они возвращаются к работе, становятся налогоплательщиками. От инвалида они возвращаются к нормальным условиям жизни. Они социально и физически реабилитированы. Это касается и «печеночных» больных, и «сердечников», - отметил Б.Тодуров.

В то же время он подчеркнул, что очень негативно относится к людям, которые продают свои органы. «Это – преступление. Такие люди дискредитируют всю трансплантологию. Это противозаконно. Уголовного закона нет за то, что человек поехал в Турцию и продал свою почку. Но в действительности это преступление», - подчеркнул Б.Тодуров.

Как заявил Б.Тодуров, люди с неизлечимыми болезнями, живущие в ожидании смерти, готовы на все, чтобы спасти свою жизнь. «Если нет легальных путей спасения, если мы не дадим возможности решить это нормальным медицинским путем, люди будут искать нелегальный. Трансплантология – наука, как спасти абсолютно безнадежных. Приняв закон (речь идет о законопроекте, которым предусмотрено предоставление разрешения использовать человеческие органы после смерти человека, если он не написал отказа от этого при жизни – УНИАН), мы бы получили возможность спасать жизни людей и избавились бы от криминала», - считает Б.Тодуров.