ВОЗ приняла декларацию о борьбе с туберкулезом

Всемирная организация здравоохранения приняла Декларацию о борьбе с туберкулезом в Европе и Центральной Азии.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, соответствующие решение было принято 22 октября в Берлине во время министерского форума «Все против туберкулеза», в котором приняли участие министры здравоохранения, юстиции, иностранных дел и международного развития из 49 стран Европы и Центральной Азии.

Документ содержит призыв к неотложным действиям с целью остановить распространение туберкулеза.

Декларация содержит обязательства государств-членов и международных организаций усилить политическую поддержку и выделять больше ресурсов для борьбы с этой болезнью и, в конечном итоге, для ее ликвидации.

На рассмотрение министров был представлен доклад, в котором сообщается, что только в 2005 году в Европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано свыше 445 тыс. новых случаев туберкулеза и 66 тыс. смертельных исходов в результате этого заболевания. В докладе отмечается, что масштабы заболевания туберкулезом в странах Центральной и Восточной Европы СНГ являются одними из самых высоких в мире. Особенно тяжелая ситуация сложилась в 18-ти из 53-х стран Европейского региона - Азербайджане, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстане, Киргизстане, Латвии, Литве, Молдове, России, Румынии, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Украине, Узбекистане и Эстонии.

Участники Форума рассмотрели стоящие перед системами здравоохранения проблемы и трудности в сфере борьбы с туберкулезом, в частности, в ходе выполнения одной из целей Декларации - остановить к 2015 году распространение туберкулеза и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости.

Для обеспечения эффективного и быстрого осуществления Декларации будет создан специальный механизм с участием Европейского Союза, других организаций, гражданского общества, местных общин и частного сектора. Начиная с 2009 года каждые два года будет проводиться обзор выполнения Декларации.

Европейское региональное бюро ВОЗ в Копенгагене объединяет 53 государства с общей численностью более 860 млн. человек.