Завтра в Украине ожидается мокрый снег

Завтра ночью в Украине, кроме большинства западных областей, ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололед.

На севере Левобережья местами сильные осадки, днем без существенных осадков, лишь в большинстве северных, Полтавской областях и в Карпатах небольшой мокрый снег, сообщили УНИАН в Украгидрометцентре.

На дорогах страны, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части ночью отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и Винницкой областях ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза.

На остальной территории ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла, в восточных, Запорожской, Херсонской областях 0-5° тепла, в Крыму до 9°.

В Киевской области в пятницу ночью мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве ночью мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° мороза.