Кому можно заниматься целительством в Украине?

Кабинет министров определил порядок, по которому можно будет получить разрешение заниматься народной медициной (целительством), а также выписал, как это разрешение будет аннулироваться.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, отметив, что соответствующее постановление принято 3 декабря на заседании правительства.

В постановлении предусмотрено, что специальное разрешение будет даваться сроком на пять лет, а для его получения лицо, которое не имеет специального медицинского образования, зарегистрированное в установленном порядке как физическое лицо-предприниматель, и намерено заниматься народной медициной, подает соответствующее заявление в Министерство здравоохранения. К нему подается пакет документов, среди которых, в частности, сведения о месте занятия целительством и заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. Также подается полученное в установленном Минздравом порядке аттестационно-экспертное заключение, которое подтверждает наличие у лица целительских способностей.

Решение о выдаче спецразрешения или отказ в этом принимается на протяжении тридцати дней комиссией и утверждается Минздравом.

В сообщении отмечается, что в соответствии с Основами законодательства Украины о здравоохранении, народная медицина (целительство) – это методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, которые основываются на опыте многих поколений людей, устоявшиеся в народных традициях, и не нуждаются в государственной регистрации. Однако прежде чем заниматься народной медициной, целители должны подтвердить свою квалификацию.

“Принятие настоящего документа поможет более четко разграничить занятие народной медициной и недобросовестное целительство, облегчит принятие решений правоохранительными органами относительно осуществления незаконной медицинской деятельности и в результате защитит интересы потребителей от негативных последствий шарлатанства”, - сказано в сообщении КМУ.