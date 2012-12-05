Для "скорой" установили нормативы прибытия к пациенту

К категории экстренных принадлежат обращение относительно пациента, который находится в неотложном состоянии, что сопровождается обморок; судорогами; внезапным расстройством дыхания; внезапным болью в области сердца, рвотой кровью острой болью в брюшной полости; внешним кровотечением; признаками острых инфекционных заболеваний; острыми психическими расстройствами, которые угрожают жизни и здоровью пациента и / или других лиц.



Экстренными также принято считать обращение, обусловленные всеми видами травм (ранения, переломы, вывихи, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы) поражением электрическим током, молнией, тепловыми ударами, переохлаждением, асфиксией всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути) ; повреждениями различной этиологии во время чрезвычайных ситуаций (дорожно-транспортные происшествия, аварии на производстве, стихийные бедствия и прочее).

Также, экстренными принято считать отравлениями, укусами животных, змей, пауков и насекомых; нарушением нормального течения беременности (преждевременные роды, кровотечение и прочее).



Ктроме того, к категории экстренных относятся обращения медицинских работников по транспортировке пациентов, находящихся в состоянии, что требует обязательного медицинского сопровождения и срочной госпитализации в стационарных учреждений здравоохранения.

В вышеупомянутых случаях диспетчер оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф направляет к пациенту бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи безотлагательно после получения обращения, относится к категории экстренных.



К категории неэкстренных принадлежат обращение относительно пациента, состояние которого не является неотложным и сопровождается внезапным повышением температуры тела с кашлем, насморком, болью в горле головной болью, головокружением, слабостью, болью в пояснице, суставах (радикулит, остеохондроз, артрит, артроз и прочее), повышением артериального давления; болевым синдромом у онкологических больных, алкогольным, наркотическим, токсическим абстинентным синдромом. Или обусловлен обострением хронических заболеваний у пациентов, находящихся под наблюдением семейного или участкового врача по поводу гипертонической болезни, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического воспаления печени, желчного пузыря, кишечника, болезни почек, суставов и прочее.



В этих случаях диспетчер оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф перенаправляет обращения, относится к категории неэкстренных, к соответствующему учреждению здравоохранения первичной медико-санитарной помощи в порядке, утвержденном МОЗ, а в случае отсутствия такой возможности - направляет к пациенту бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи, не выполняющей экстренные вызовы, в течение 1 часа с момента получения обращения.

Указанное постановление Кабинета министров Украины вступает в силу 1 января 2013 года, одновременно с законом "О экстренную медицинскую помощь", который был подписан президентом Украины 14 августа 2012 года.

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