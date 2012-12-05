Следующий год станет в СНГ Годом экологической культуры
15:20, 05 декабря 2012Страна
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Янукович приглашает посетить Чернобыль
2013 год в СНГ будет Годом экологической культуры и охраны окружающей среды.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.
По его словам, о важности этой темы особо говорил Президент Украины Виктор Янукович.
По словами А.Лукашенко, глава Украинского государства пригласил своих коллег с СНГ в Чернобыль, где сейчас строится уникальный саркофаг на АЭС.
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