Более 120 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми с 1991 г.

Более 120 тыс. украинских мужчин, женщин и детей пострадали от торговли людьми с 1991 года.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Международной организации по миграции в Украине.

«К сожалению, Украина до сих пор страдает от современного рабства», - констатировал глава Представительства МОМ Манфред Профази.

В то же время, отметил он, Представительство МОМ помогло уже 9-ти тысячам украинцев, пострадавших от торговли людьми.

«МОМ также стремится повысить осведомленность мигрантов относительно их прав и улучшить возможности государства защищать своих граждан от ловушек современного рабства и наказывать преступников», – сказал М.Профази.

При этом в Представительстве МОМ проинформировали, что 4 декабря они провели в Киеве Шестую церемонию награждения за особые заслуги в противодействии торговле людьми, в ходе которой были отмечены отдельные лица и организации, которые внесли весомый вклад в борьбу с современным рабством.

В частности, бывшая пострадавшая от торговли людьми была награждена за личную храбрость и спасение другой девушки от такой же судьбы. Отдел борьбы с торговлей людьми и преступлениями против нравственности Управления МВД Украины в Волынской области получил награду за расследование уголовного дела и спасение рабочих, которых вынуждали сортировать мусор на мусорной свалке. Винницкая неправительственная организация «Источник надежды» была отмечена за оказание помощи и поддержку пострадавших от торговли людьми. А Департамент гендерной политики и оздоровления детей Министерства социальной политики Украины получил награду за консолидацию усилий правительства в противодействии современному рабству.

«Преодоление такого позорного явления, как торговля людьми, возможно лишь при условии консолидации усилий правительства, международного сообщества и использования лучших мировых практик», – отметил и.о. вице-премьер-министра Украины Сергей Тигипко в своем письменном обращении к гостям церемонии.