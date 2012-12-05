Украине разрешили экспортировать продукцию птицеводства в ЕС

Украина получила разрешение экспортировать мясо домашней и дикой птицы, яйца и яичные продукты на рынок Европейского Союза после принятия 4 декабря соответствующего проекта решения Постоянным комитетом по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) Генерального Директората по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей Европейской Комиссии (DG SANCO).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Сообщается, что в ходе заседания комитета все страны - участницы ЕС проголосовали за включение Украины в Приложение "I" Регламента ЕК 798/2008/EC, что означает возможность для Украины как третьей страны импортировать продукцию птицеводства в ЕС.

Согласно сообщению Госветфитослужбы Украины, соответствующие изменения в Регламент ЕК 798/2008/ЕC будут внесены в течение 2-3 месяцев после осуществления перевода Приложении "I" на официальные языки стран-членов ЕС.

Вместе с тем, украинская сторона дополнительно должна представить программу контроля сальмонеллы в соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета ЕС № 2160/2003/EC.

В 2010 году инспекторы Офиса по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии (FVO) Генерального директората по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей (DG SANCO) инспектировали состояние действующей системы контроля здоровья животных в Украине при производстве мяса птицы, яиц и продукции из них для возможного экспорта в страны Европейского Союза.

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия резюмировало, что производство мяса птицы в Украине отвечает всем фитосанитарным и ветеринарным нормам, необходимым для экспорта мяса птицы, в том числе и в ЕС.

Министр агарной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК рассчитывал, что Украина получит разрешение на экспорт мяса птицы в ЕС еще осенью 2011 г.