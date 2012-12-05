Открылась выставка работ победителей Всеукраинского фестиваля для инвалидов

Победители Всеукраинского фестиваля творчества лиц с ограниченными физическими возможностями «Барви життя» представили в Киеве свои работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры, выставка произведений изобразительного, фото- и декоративно-прикладного и народного искусства участников фестиваля была размещена в фойе Национальной музыкальной академии имени П.Чайковского.

В нынешнем Всеукраинском фестивале творчества лиц с ограниченными физическими возможностями «Барви життя» приняли участие свыше 200 представителей из разных регионов Украины. Главной целью творческой акции, основателем которой выступает Минкультуры, является содействие процессу реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными физическими возможностями средствами искусства, всестороннее изучение проблем творческой деятельности инвалидов, расширение творческих связей людей с ограниченными физическими возможностями и привлечение внимания государственных, общественных организаций и коммерческих структур к проблемам инвалидов.

Также сегодня в Концертном зале музыкальной Академии состоялся гала-концерт заключительного этапа Всеукраинского фестиваля творчества лиц с ограниченными физическими возможностями «Барви життя».

В начале гала-концерта заместитель министра культуры Тимофей Кохан поздравил победителей фестивальных конкурсов и отметил, что в общей сложности в отборочных турах приняли участие свыше 6 тысяч человек из всех регионов страны.

«Хочу напомнить, что этот фестиваль был основан в рамках Международного дня инвалидов. Важным является то, что творческий, художественный фестиваль – это единственное направление, в котором человек может чувствовать себя абсолютно без изъянов. И именно этим фестивалем мы даем людям с ограниченными возможностями почувствовать себя полноценными членами общества», - отметил он.

Фестиваль традиционно проводится по следующим видами искусств: музыкальное и театральное искусство; хореографический жанр; театральное искусство; инструментальное исполнение; художественное творчество; декоративно-прикладное и народное искусство; скульптура; литературное искусство и тому подобное. Каждая из номинаций предусматривает одно призовое место.

«Сегодня, увидев концерт победителей, можно с уверенностью сказать, что это люди самодостаточны и сильные. Мы у них должны учиться. И среди сегодняшних участников – победителей фестиваля уже много профессиональных артистов», - добавил Т.Кохан.