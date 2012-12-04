Закон о безбарьерной среде не выполняется

Председатель Национальной Ассамблеи инвалидов Украины, народный депутат Украины Валерий Сушкевич заявляет о невыполнении законов Украины в контексте безбарьерности жизненной среды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Сушкевич сказал во время Всеукраинского конгресса для представителей общественных организаций инвалидов, государственных органов власти и специалистов, которые работают в сфере строительства и архитектуры «Безбарьерная Украина».

«Я хотел бы обратиться к Президенту Украины и к правительству Украины, и к Верховной Раде, что самое страшное, что мы делаем, - сознательно тратим государственные средства, строя новые барьеры, создавая новые барьеры для людей с инвалидностью» - сказал В.Сушкевич и отметил, что никто не несет за это никакой ответственности.

Кроме того, он отметил: «Одна из тех проблем, которые создала эта Верховная Рада – это упрощенная система принятия сооружений в эксплуатацию».

Он выразил убеждение, что таким образом, действующие государственные строительные нормы из-за «упрощенной системы» утрачивают подконтрольность и ответственность за них.