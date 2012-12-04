Более 14 тыс. украинцев бесплатно измерили сахар в крови

В рамках Всеукраинской недели профилактики диабета в конце ноября более 14 тыс. граждан бесплатно измерили сахара в крови.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Согласно обработанным данным по регионам, повышенное содержание глюкозы в крови среди обследованных обнаружили у 15% граждан.

Как отметили в Минздраве, главная цель Всеукраинской недели профилактики – привлечь внимание граждан Украины к основным факторам риска развития сахарного диабета и выявления новых случаев заболевания, которое очень часто протекает бессимптомно. Ведь по статистике, лишь 40% граждан знают о том, что у них повышенный уровень глюкозы в крови.

На сегодняшний день в мире более 150 млн больных сахарным диабетом, ежегодно их количество увеличивается на 5-10%. В Украине людей с такой болезнью более 1 миллиона.

Сахарный диабет является тяжелым пожизненным заболеванием, при котором, к сожалению, невозможно полное выздоровление. Болезнь может привести к многочисленным осложнениям, в частности, к ампутации конечностей, слепоте, инсультам. Именно поэтому качественная и полноценная жизнь больного возможна лишь при условии правильной осведомленности и осознания ответственности за собственное здоровье, отметили в Минздраве Украины.