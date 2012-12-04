Завтра ночью похолодает до 13° мороза

Завтра в Украине ожидается небольшой снег, ночью похолодает до 13° мороза, днем – до 5° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 5 декабря по Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью на Закарпатье небольшой снег, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях - мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед; в Карпатах ночью будет идти небольшой, днем - сильный снег.

На дорогах Украины, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью – 9-4° мороза, в южной части и на Закарпатье 5-0° мороза; днем - от 4° мороза до 1° тепла, на юге - 2-7° тепла; на Южном побережье Крыма ночью - 3-5°, днем - 10-12° тепла; в Карпатах ночью 13-8° мороза, днем – 5-0° мороза.

В Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-4° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью – 6-4° мороза, днем 2-0° мороза.