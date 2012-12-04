2013 будет Годом детского творчества

Президент Украины Виктор Янукович планирует объявить следующий, 2013 год, Годом детского творчества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на Всеукраинском совещании по вопросам защиты прав ребенка.

Он сообщил, что в ближайшее время подпишет соответствующий указ. В.Янукович пообещал, что это будет не просто лозунг, а государство будет осуществлять реальные шаги, в том числе, по финансированию некоторых программ из бюджета.