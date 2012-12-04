Как оценивать работу социальных работников?

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству разработать объективные показатели эффективности деятельности специалистов социальной работы и их реального влияния на решение проблем семей с детьми.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня на Всеукраинском совещании по вопросам защиты прав ребенка.

«Выделенные средства на внедрение должностей социальных специалистов должны работать в интересах людей», - отметил В.Янукович.

Кроме того, В.Янукович подчеркнул, что главы областных государственных администраций должны проанализировать деятельность руководителей райгосадминистраций по защите прав ребенка и принять исчерпывающие меры для улучшения ситуации в этой сфере.

Глава государства отметил, что идет речь, в частности, о работе по семейному устройству детей, потерявших родителей. Он назвал недопустимой ситуацию, при которой в трети административно-территориальных единиц - 219 - на протяжении года не устроено в семьи ни одного ребенка.

«В отношении руководителей, которые недостаточно внимания уделяют этому вопросу, ожидаю кадровых предложений», - сказал В.Янукович.