Янукович требует обеспечить сирот жильем

Президент Украины Виктор Янукович требует от Кабмина и местных органов власти решить проблему обеспечения детей-сирот жильем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на Всеукраинском совещании по вопросам защиты прав ребенка.

В.Янукович отметил, что только в этом году 13 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, достигают совершеннолетия и большинство из них будут нуждаться в жилье. Он заметил, что год назад были разработаны региональные программы обеспечения жильем детей-сирот, но утверждены они лишь в половине регионов.

«По этому поводу будем иметь отдельный неприятный разговор, к сожалению», - сказал Президент.

Он раскритиковал то, что в большинстве регионов формально подходят к вопросу строительства социальных общежитий.

«Мне часто пишут дети-сироты о том, что им негде жить», - сказал Президент. Он заметил, что на сегодняшний день, когда мощностей социальных общежитий не хватает, чтобы обеспечить каждого ребенка жильем, только 8 регионов заказали средства из бюджета на строительство таких общежитий.

Президент поручил правительству срочно завершить работу по разработке специальной программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.