В Европе запретили соль с йодатом калия

Йодированную соль следует держать в сухом, холодном месте, тогда она лучше будет сохранять свои свойства. Соль с открытой пачки нужно употребить за три-четыре месяца.

"При нагревании йод испаряется наполовину, поэтому еду лучше солить непосредственно перед употреблением, — советует Александр ГРИДЬКО, врач центра ведической медицины ”Расаяна”".

Соль, насыщенную йодатом калия, врачи употреблять не советуют. Доказано, что это вещество имеет канцерогенные свойства. Его использование в Европе запретили.

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