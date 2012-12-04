В Украине необходимо ускорить реформирование интернатов

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству ускорить работу по реформированию интернатных заведений и внедрению целевого финансирования потребностей детей-сирот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на Всеукраинском совещании по вопросам защиты прав ребенка.

По словам главы государства, международные организации неоднократно высказывали предупреждение относительно существования в Украине интернатов.

В.Янукович отметил, что в противовес развитым странам, где интернаты работают с одаренными детьми, в Украине в этих заведениях, как правило, содержатся бедные дети, дети с особыми потребностями и др.

Президент выразил сожаление, что сегодня тормозится реализация принятых решений о реформировании интернатной системы. По словам главы государства, невыполненной остается задача по нормированию деятельности заведений нового типа, разработке и утверждению нового механизма «Деньги ходят за ребенком».

«Требую от Министерства образования и науки, молодежи и спорта, Министерства социальной политики, Министерства финансов срочно разработать и утвердить положение о заведении нового типа, предусмотрев финансирование потребностей ребенка», - сказал Президент.

Уполномоченный по правам ребенка Юрий Павленко перед началом совещания сказал журналистам, что советская система интернатных заведений будет обязательно изменена. Он выразил уверенность, что уже в ближайшее время в Украине будут существовать только семейные формы воспитания.

Он заметил, что Украина стала первой страной на постсоветском пространстве, для которой семейная форма воспитания стала не альтернативой интернатам, а основной системой. Ю.Павленко заметил, что сами интернаты будут трансформироваться в специальные или общие образовательные заведения, центры помощи детям и т. п.

Он также рассказал, что на сегодняшний день в Украине 96 тыс. детей-сирот. Из них большинство воспитываются в семейной форме, однако 16 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, остаются в интернатах.