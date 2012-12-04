Больницы ГУД в конце ноября закупили товаров на 25 млн грн

Медицинские заведения Государственного управления делами 23-29 ноября по результатам тендеров заключили ряд соглашений на приобретение товаров и услуг на общую сумму 25,30 млн. грн.

Об этом пишут «Наши деньги» со ссылкой на Вестник государственных закупок.

Клиническая больница «Феофания» заказала товаров и услуг на 23,64 млн. грн. В том числе за 16,42 млн. грн у компании «Укрмедресурс» приобретена моноплановая мультиосевая рентгеновская ангиографическая система в комплекте. Еще 0,22 млн. грн стоил капремонт гамма-камеры Skylight AZ с заменой двигателя, за 2,98 млн. грн приобретена инфузионная система для введения радиофармацевтических препаратов во время проведения позитронно-эмиссионной томографии, за 2,50 млн. грн приобретены запасные детали к циклотрону RDS Eclipse RD, модулям синтеза Explora FDG4 и ПЕТ-КТ томографу Biograph 64. Также компания «Киевэнерго» получит 1,52 млн. грн за теплоснабжение.

В целом с начала 2012 года «Феофания» провела тендеры на 192,86 млн. грн.

ГНУ «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» за 1,66 млн. грн приобрело расходные материалы, мебель и медицинское оборудование для врачебной амбулатории по ул. Верхняя, 5 в Киеве.

В целом это учреждение ГУД в этом году провело тендеры на 21,26 млн. грн.

nashigroshi.org