Янукович сегодня проведет совещание по правам ребенка
Уполномоченный даст отчет
Сегодня под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится Всеукраинское совещание по вопросам защиты прав ребенка.
Как сообщал УНИАН по ссылкой на пресс-службу главы государства, во время совещания будет обсужден широкий круг вопросов защиты прав ребенка, выполнения указов и поручений Президента по вопросам образования, здравоохранения, социальной защиты детей, защиты прав детей с особыми образовательными и медицинскими потребностями, детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, детей, которые находящихся в конфликте с законом.
Также Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка представит отчет за год своей деятельности.
Во Всеукраинском совещании примут участие руководители центральных и местных органов власти, представители Администрации Президента, Генеральной прокуратуры, местного самоуправления, а также общественных и международных организаций, религиозных конфессий.