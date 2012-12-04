В Украине будет программа содействия интеграции инвалидов

В Украине будут реализовывать программу «Содействие интеграционной политике и услугам для людей с инвалидностью в Украине», которая направлена на внедрение стандартов доступности и универсального дизайна, что обеспечит привлечение и участие людей с инвалидностью в общественную жизнь.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ООН в Украине, внедрение этой программы предусмотрено заключенным Меморандумом о взаимопонимании между Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международной организацией труда (МОТ), Министерством социальной политики Украины (Минсоцполитики) и Всеукраинским общественным социально-политическим объединением «Национальная Ассамблея инвалидов Украины» (НАИУ).

Программа будет внедряться на протяжении двух лет - с 1 декабря 2012 года до 30 ноября 2014 года. Ее бюджет составляет 365 тыс. 400 долларов, которые будут предоставлены Партнерством ООН по вопросам реализации прав людей с инвалидностью, а также ПРООН и ЮНИСЕФ.

Программа реализуется с целью преодоления существующих барьеров, которые мешают или ограничивают равный доступ инвалидов к услугам и объектам, предназначенным для широкой общественности. Она будет реализовываться на региональном (Харьковская область) и национальном уровнях. Отмечается, что эта программа будет способствовать и выполнению статей 4, 9, 23, 25, 26, 27 Конвенции ООН о правах инвалидов.

На региональном уровне в ходе реализации программы планируется проведение всесторонней оценки существующих возможностей и барьеров для людей с инвалидностью в двух регионах Харьковской области и разработка местных стратегий и планов действий по решению проблем доступности. Запланирована реализация инициатив общин совместно с местными органами власти, общественными организациями и учреждениями ООН.

На национальном уровне планируется разработка нормативной базы и учебных программ относительно применения принципов доступности и универсального дизайна для государственных органов и учебных заведений и, в частности, запланировано проведение первой национальной конференции с целью продвижения принципов универсального дизайна, распространения практического опыта и представления результатов проекта в партнерстве с центральными и местными органами исполнительной власти.

Также будут проводиться информационные и общественные просветительские кампании по преодолению предубеждений в отношении людей с инвалидностью.