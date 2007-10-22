Психологи узнали, что нужно человеку для счастья

Психологи из Университета Ноттингема установили, что возможность съесть плитку шоколада, полежать в ванне, подремать в середине дня или прогуляться в парке наиболее позитивно влияет на наше чувство благополучия.

Психологи сравнили «уровень счастья» победителей лотереи с контрольной группой, используя «Шкалу удовлетворенности жизнью», разработанную в Университете Иллинойса.

Респондентов расспрашивали, насколько они удовлетворены различными аспектами жизни, изучали их различные состояния, настроения, и то, как часто они радовали себя и в какой форме.

Оказалось, что даже для людей обеспеченных это не роскошные автомобили или драгоценности. Большое удовольствие респонденты получают от прослушивания музыки, чтения книг или от бокала вина в спокойной домашней обстановке.

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