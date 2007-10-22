В Киеве откроют Центр сердца
Открытие запланировано на ноябрь
Открытие столичного Центра сердца запланировано на ноябрь.
Об этом сообщила начальник Главного управления здравоохранения городской госадминистрации Людмила КАЧУРОВА, передает радио “Киев”.
По ее словам, первую операцию в Центре можно будет сделать уже до конца этого года.
Л.КАЧУРОВА заметила, что Центр уже почти готов, однако еще продолжаются завершающие работы.
По ее словам, уже набран штат центра и назначен руководитель.
Как сообщал УНИАН, в июле с.г. заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявила, что Центр сердца в Киеве будет открыт 1 сентября текущего года.
«Центр сердца начнет уже функционировать и принимать пациентов с 1 сентября. Уже утвержден устав этого центра. Закуплено все оборудование», - рассказала она.
Летом задержку с введением Центра в эксплуатацию в мэрии объяснили тем, уже во время его строительства возникла необходимость увеличения почти вдвое начального бюджета.
Решение о строительстве городского Центра сердца было принято в 2004 г. с целью ликвидации очередей на проведение операций на сердце. Строительство центра на улице Братиславской, 5-а, началось летом 2005 года. Центр кардиологии планировалось открыть до конца 2006 г.
Полная стоимость строительства будет составлять 404 млн. грн.