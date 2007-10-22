В Киеве откроют Центр сердца

Открытие столичного Центра сердца запланировано на ноябрь.

Об этом сообщила начальник Главного управления здравоохранения городской госадминистрации Людмила КАЧУРОВА, передает радио “Киев”.

По ее словам, первую операцию в Центре можно будет сделать уже до конца этого года.

Л.КАЧУРОВА заметила, что Центр уже почти готов, однако еще продолжаются завершающие работы.

По ее словам, уже набран штат центра и назначен руководитель.

Как сообщал УНИАН, в июле с.г. заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявила, что Центр сердца в Киеве будет открыт 1 сентября текущего года.

«Центр сердца начнет уже функционировать и принимать пациентов с 1 сентября. Уже утвержден устав этого центра. Закуплено все оборудование», - рассказала она.

Летом задержку с введением Центра в эксплуатацию в мэрии объяснили тем, уже во время его строительства возникла необходимость увеличения почти вдвое начального бюджета.

Решение о строительстве городского Центра сердца было принято в 2004 г. с целью ликвидации очередей на проведение операций на сердце. Строительство центра на улице Братиславской, 5-а, началось летом 2005 года. Центр кардиологии планировалось открыть до конца 2006 г.

Полная стоимость строительства будет составлять 404 млн. грн.