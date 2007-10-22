”Пресс-конференция Всеукраинского благотворительного Фонда Надежды и Добра о помощи фонда детям с недостатками слуха”

Пресс-конференция Всеукраинского благотворительного Фонда Надежды и Добра, на которой будет речь идти о помощи фонда детям с недостатками слуха. Фонд уже передал 22 школам-интернатам звукоусилительную сурдотехническую аппаратуру и слухоречевые тренажеры коллективного и индивидуального назначения. Такое оборудование способствует полноценной учебе детей, существенно расширяет их слуховой диапазон, помогает улучшить умственные и коммуникативные способности. Участники: председатель Правления Всеукраинского благотворительного Фонда Надежды и Добра Валентина Довженко, председатель наблюдательного Совета Фонда Ян Табачник, директор ГП «Фаворит Плюс» Лариса Бернадина, доктор технических наук, руководитель Научно-производственным предприятия «ВАБОС» Борис Мороз, управляющий партнер Компании «ХХI век» Олег Салман, директор UП «ПростоФинанс» Марк Рей (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 253-38-03, 8-067-239-94-19. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.