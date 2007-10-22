”Пресс-конференция, посвященная объявлению начала Национального конкурса среди СМИ “Объединимся ради детей. Объединимся против СПИДа”
15:32, 22 октября 2007Страна
0
Пресс-конференция, посвященная объявлению начала Национального конкурса среди СМИ “Объединимся ради детей. Объединимся против СПИДа”, который реализуется БФ “Интеллектуальная перспектива” при финансовой поддержке Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 255-75-41. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter