Водителей призывают быть бдительными за рулем - гололедица

ГАИ города Киева предупреждает об ухудшении погодных условий и призывает водителей быть осторожными и внимательными на дорогах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, с начала недели ожидается снижение температуры воздуха, мокрый снег, снег с дождем, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Учитывая это Госавтоинспекция рекомендует водителям быть более внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, правила маневрирования, с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам, а во время движения в условиях недостаточной видимости включать ближний свет фар.

ГАИ просит не забывать также о замене резины на зимнюю, проверке тормозной системы и светотехники, а также о соблюдении правил парковки.