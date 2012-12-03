21 декабря не будет аномальной погоды

Оснований для возникновения аномальных погодных условий 21 декабря, когда ожидается "конец света", нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

"Я думаю, что нам нужно готовиться не к «концу света», а к Новому году, который будет... Никаких явно выраженных осложнений синоптической ситуации, которые говорили бы о каких-то аномальных процессах накануне такой надуманной, по моему мнению, даты, оснований для этого у нас нет", - сказал Н.Кульбида.