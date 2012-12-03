Проблемы инвалидов в приоритетах власти - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает, что устранение барьеров на пути к самореализации людей с особыми потребностями, их духовного и культурного роста, гарантирование доступа к достойному образованию и рабочим местам на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

Об этом идет речь в размещенном на сайте Президента обращении по случаю Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря.

В.Янукович выразил убеждение, что «реализация новых социальных инициатив будет способствовать интеграции таких людей в современное общество, обеспечению поддержки их семей».

Он призвал всех «открыть свои сердца для добра, проникнуться проблемами людей с ограниченными возможностями, создать для них условия, которые позволят чувствовать себя равными среди равных».